Favbet задонатил 4 млн грн на сбор UNITED24 "Безпечне небо"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании .

"Мы как украинский бизнес понимаем жизненную важность противовоздушной обороны особенно во время российского энергетического террора. Своевременность выявления вражеской ракеты или дрона повышает вероятность ее уничтожения. А каждая уничтоженная в воздухе цель - это спасенные жизни и уцелевшая инфраструктура", - отметил основатель Favbet.

Система сенсоров способна обнаруживать воздушные цели, даже летящие на малых высотах, а также прогнозировать их маршрут для дальнейшей нейтрализации. Благодаря искусственному интеллекту система предусматривает, откуда могут возникнуть следующие угрозы.

Система "Безпечне небо" эффективно показала себя в тестовом режиме как против крылатых ракет, так и против БПЛА Shahed 136.

Во время испытаний в 11 регионах Украины она безошибочно обнаружила 100% воздушных угроз.

Сбор на проект "Безпечне небо" запустил амбассадор UNITED24 Тимоти Снайдер.

"Дроны и ракеты, которые выпускает россия на мирные города, забирают жизни людей и разрушают гражданскую инфраструктуру. Каждый взнос на систему идентификации воздушных целей - шаг к защите украинцев от террористических атак. Мы благодарны каждому бизнесу за взносы и призываем украинские и международные компании присоединиться к сбору", - отмечают в UNITED24.