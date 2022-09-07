Favbet увеличил помощь ВСУ до 35 млн гривен

Отмечается, что при содействии фонда и усилиями компании защитники Украины регулярно получают внедорожники, средства индивидуальной защиты, связи и разведки.

"Это лучшее, что мы сегодня можем сделать для нашей страны. Бизнес, власть и общество сплотились вокруг идеи победы. Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее приблизить окончание войны и победу Украины", - говорит основатель Favbet Андрей Матюха.

Напомним, Favbet Foundation поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Сейчас 95% проектов ориентировано на помощь стране и армии.