Favbet Tech став партнером конференції IT Arena 2025 у Львові

Технологічна компанія Favbet Tech стала партнером IT Arena 2025, яка відбудеться 26-28 вересня на стадіоні "Арена Львів".

Партнерство посилює залучення компанії до розвитку української ІТ-екосистеми та підтримки технологічної спільноти.

Цьогоріч IT Arena очікує більш як 6000 учасників із 30 країн і працюватиме одразу на п’яти сценах - Business, Technology, Product, Startup та вперше Defense, присвяченій оборонним технологіям.

У програмі - Startup Competition з призовим фондом $60 000, Made in Ukraine Showcase для B2B-рішень і близько 50 мітапів у фінальний день.

Серед заявлених спікерів - Михайло Федоров, Террелл Дж. Старр, Саша Мішо, Йонатан Левін та інші.

"IT Arena - дуже якісний майданчик, де українські компанії можуть показати себе світу, отримати імпульс для подальшого розвитку. Для Favbet Tech це партнерство є продовженням наших зусиль із підтримки українського ІТ-ком’юніті та розвитку АІ-експертизи", - прокоментував Артем Скрипник, CEO Favbet Tech.



Протягом 2024-2025 років Favbet Tech системно підтримує галузеві події та об’єднання: компанія - генеральний партнер і співініціатор AI-комітету Асоціації IT Ukraine, партнер серій CEO Talks та щоквартальних зустрічей Diia.City Union, офіційний партнер Forbes AI Day 2025 у Києві.

Зазначимо, Favbet Tech - українська продуктова ІТ-компанія з фокусом на AI/ML, Big Data та безпеці цифрових сервісів. За підсумками 2025 року компанію включено до рейтингу ТОП-50 ІТ-компаній України від DOU.