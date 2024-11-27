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У FAVBET Tech розповіли, як впроваджують AI-інструменти у робочі процеси

Середа 27 листопада 2024 17:15 promo
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У FAVBET Tech розповіли, як впроваджують AI-інструменти у робочі процеси Фото: у FAVBET Tech розповіли, як впроваджують AI-інструменти у робочі процеси (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

У Києві 24 листопада відбулася конференція Forbes Tech 2024 - один із провідних технологічних форумів України для обговорення сучасних викликів і трендів tech-галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Цього року ключовими темами стали майбутнє штучного інтелекту, цифрова трансформація та кібербезпека. Партнером події стала українська IT-компанія FAVBET Tech.

У FAVBET Tech розповіли, як впроваджують AI-інструменти у робочі процеси

Учасниками цьогорічної Forbes Tech стали представники різних галузей, включаючи фармацевтику, промисловість, енергетику та IT. Спікерами тематичних панелей та дискусій стали 57 засновників та керівників провідних компаній, лідерів інновацій та інвесторів.

Серед них - Леонід Полупан, керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії, Анна Щербакова, віцепрезидентка та операційна директорка GlobalLogic Ukraine, Віталій Седлер, співзасновник і CEO Intellias, Максим Баланюк, керівник R&D Центру Metinvest Digital, CEO Vodafone Ольга Устинова та інші.

Один з ключових виступів на заході провів віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який розповів про підвищення ефективності команд за допомогою впровадження OKR - системи встановлення цілей.

У FAVBET Tech розповіли, як впроваджують AI-інструменти у робочі процеси

Як​ технології впливають на бізнес-процеси та як, власне, бізнесу підготуватися до зміни споживачів та ринків обговорили Тетяна Лукинюк, керівниця Google в Україні, Олександр Федоров, CEO та Founder OBRIO, Євген Вигнан, співзасновник і COO Appflame, Катерина Крук, керівниця з публічної політики Meta в Центральній та Східній Європі, та Марина Павлюк, генеральна директорка Glovo в Україні та інші.

Forbes Tech у 2024 об’єднав понад 400 учасників, створивши унікальну платформу обімну досвідом серед лідерів технологічної сфери. Серед учасників та партнерів була українська IT-компанія FAVBET Tech. СЕО компанії Артем Скрипник виступив модератором дискусійної панелі: "ChatGPT - два роки. Як еволюціонували юзкейси українських компаній?".

Разом з іншими учасниками він обговорив вплив штучного інтелекту на сучасний бізнес: від автоматизації рутинних процесів до розробки нових продуктів та персоналізованих рішень для клієнтів.

У FAVBET Tech розповіли, як впроваджують AI-інструменти у робочі процеси

"Українські компанії, в тому числі й FAVBET Tech, успішно впроваджують AI-інструменти у свої робочі процеси та продукти. Це вимога часу та обставин - в умовах війни бізнес шукає найбільш ефективні та швидкі рішення, і в цьому плані штучний інтелект пропонує багато переваг. Вдячний всім учасникам Forbes Tech 2024 за обмін думками та підтримку інновацій в Україні", - каже Артем Скрипник.

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