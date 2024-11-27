В FAVBET Tech рассказали, как внедряют AI-инструменты в рабочие процессы

В Киеве 24 ноября состоялась конференция Forbes Tech 2024 – один из ведущих технологических форумов Украины для обсуждения современных вызовов и трендов tech-отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В этом году ключевыми темами стали будущее искусственного интеллекта, цифровая трансформация и кибербезопасность. Партнером происшествия стала украинская IT-компания FAVBET Tech.

Участниками Forbes Tech стали представители различных отраслей, включая фармацевтику, промышленность, энергетику и IT. Спикером тематических панелей и дискуссий стали 57 основателей и руководителей ведущих компаний, лидеров инноваций и инвесторов.

Среди них - Леонид Полупан, руководитель Microsoft в Украине и странах Балтии, Анна Щербакова, вице-президент и операционная директор GlobalLogic Ukraine, Виталий Седлер, соучредитель и CEO Intellias, Максим Баланюк, руководитель R&D Центра Metinvest Digital, CEO Vodafone Ольга Устинова и другие.

Одно из ключевых выступлений на мероприятии провел вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который рассказал о повышении эффективности команд посредством внедрения OKR – системы установления целей.

Как технологии влияют на бизнес-процессы и как собственно бизнеса подготовиться к изменению потребителей и рынков обсудили Татьяна Лукинюк, руководитель Google в Украине, Александр Федоров, CEO и Founder OBRIO, Евгений Выгнан, соучредитель и COO Appflame, Екатерина Крук, руководительница с публичной политики Meta в Центральной и Восточной Европе; и Марина Павлюк, генеральная директор Glovo в Украине и другие.

Forbes Tech в 2024 году объединил более 400 участников, создав уникальную платформу объемным опытом среди лидеров технологической сферы. Среди участников и партнёров была украинская IT-компания FAVBET Tech. СЕО компании Артем Скрипник выступил модератором дискуссионной панели: "ChatGPT – два года. Как эволюционировали юзкейсы украинских компаний?".

Вместе с другими участниками он обсудил влияние искусственного интеллекта на современный бизнес от автоматизации рутинных процессов до разработки новых продуктов и персонализированных решений для клиентов.

"Украинские компании, в том числе и FAVBET Tech, успешно внедряют AI-инструменты в свои рабочие процессы и продукты. Благодарен всем участникам Forbes Tech 2024 за обмен мнениями и поддержку инноваций в Украине", - говорит Артем Скрипник.