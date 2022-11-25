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В Favbet Tech розповіли, як у складі IT-армії допомагають ЗСУ боротися з окупантами

Фото: в Favbet Tech розповіли, як у складі IT-армії допомагають ЗСУ боротися з окупантами (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Спеціалісти Favbet Tech та інших IT-компаній у складі створеної Міністерством цифрової трансформації кіберармії допомагають Збройним силам України боротися з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Мінцифри заснувало IT-армію, яка атакує ворожу інфраструктуру, а також з перших місяців війни і до сьогодні займається відстежуванням переміщень ворожих сил. Багато зусиль зосереджено на кібербезпеці, а також на розробці рішень у галузі великих даних, що важливо для розвідки" , - говориться в повідомленні Favbet Tech.

CEO Favbet Tech Артем Скрипник також розповів, як українські айтішники знаходять себе у військових технологіях та про перспективи національного military-tech.

"Потенціал розвитку галузі - величезний. Зараз ми спостерігаємо зародження ринку. IT-рішення мають критичне значення на полі бою - і ми всі були свідками того, наскільки наші військові залежать від технологій для успішного виконання бойових завдань", - розповів він.

На його думку, Україна - глибоко цифровізована держава, тому надійний захист IT-інфраструктури, енергосистем та баз даних є не менш затребуваним, ніж засоби ППО.

"Зростає кількість проектів у сфері штучного інтелекту, робототехніки, розробки дронів. Останніх можна вважати локомотивом галузі - саме розробка та виробництво безпілотників різних модифікацій зараз найбільше "на слуху", - зазначив він.

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Збройні сили України