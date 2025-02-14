В Favbet Tech розповіли про інсайти з ICE Barcelona 2025

ІCE - це найбільша світова подія в галузі iGaming, яка щороку об’єднує сотні топ-менеджерів, розробників та технологічних лідерів індустрії. У 2025 році виставка вперше після 11 років повернулася з Лондону до Барселони, встановивши одразу кілька рекордів за кількістю учасників та відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Favbet Tech.

Команда FAVBET Tech відвідала всі три дні ICE Barcelona 2025 20-22 січня, щоби підготувати вже традиційний огляд найцікавіших трендів та інновацій.

AI та машинне навчання: Дані, що перетворюються на досвід

Штучний інтелект давно використовується у сфері грального бізнесу, але в 2025 році його можливості значно розширилися. Якщо раніше AI застосовувався переважно для управління ризиками та боротьби з шахрайством, то тепер він стає ключовим інструментом персоналізації користувацького досвіду.

На ICE 2025 було представлено рішення, які дозволяють операторам аналізувати поведінку гравців у реальному часі та пропонувати їм не просто коефіцієнти, а цілісні сценарії гри. Наприклад, нейромережі можуть адаптувати інтерфейс платформи під уподобання користувача, пропонуючи йому ті функції, які найбільше відповідають його стилю гри.

Компанії також презентували AI-аналітику для live-форматів, яка використовує величезні масиви спортивних даних, щоб прогнозувати зміни коефіцієнтів та моделювати найбільш ймовірні сценарії матчів. Тобто тепер оператори можуть пропонувати динамічні лінії та створювати унікальний ігровий досвід для гравців в реальному часі.

Вплив Web3 та блокчейну: Прозорість понад усе

Ще один яскравий тренд ICE 2025 - блокчейн-рішення для підвищення прозорості гри. Якщо ще минулого року цю технологію просто вважали перспективною, то сьогодні вона вже працює в багатьох реальних продуктах.

Одним із найбільш обговорюваних нововведень стали децентралізовані платформи, які працюють безпосередньо між гравцем та оператором без посередників. Це забезпечує миттєве проведення платежів, мінімізує комісії та підвищує довіру користувачів до результатів.

Крім того, компанії представили NFT-програми лояльності, які дозволяють користувачам отримувати унікальні цифрові активи за свою активність на платформі. Наприклад, VIP-гравці можуть володіти NFT-аватарами, що відкривають доступ до ексклюзивних турнірів або бонусів.

Відповідальна гра: Технології на боці гравців

З кожним роком питання відповідальної стає дедалі актуальнішим не лише в Україні, але й у всьому світі. На ICE 2025 були представлені нові рішення, які допомагають операторам виявляти потенційні ризики проблемної гри ще до того, як вони стануть критичними.

Серед найбільш цікавих технологій - AI-моделі раннього виявлення ознак лудоманії. Вони аналізують поведінкові патерни гравців та, в разі виявлення ризиків, можуть пропонувати індивідуальні обмеження або нагадування про необхідність відповідального підходу до гри.

Також на виставці представили автоматизовані системи самоконтролю, які дозволяють користувачам самостійно встановлювати ліміти на депозити, час гри та розмір витрат, тим самим підвищуючи рівень захисту від неконтрольованих витрат.

За словами CEO Favbet Tech Артема Скрипника, ці технології викликають особливу цікавість на українському ринку, який досі знаходиться на етапі розвитку та сьогодні працює в умовах цілої низки регуляторних обмежень.

"Команда Favbet Tech вже зараз працює над рішеннями на базі АІ, які дозволять нам більш гнучко дбати про добробут користувачів наших платформ без шкоди ігровому досвіду", - каже керівник.

Ігровий FinTech: Новий рівень фінансової безпеки

Гральний бізнес тісно інтегрується з фінансовими технологіями, і ICE 2025 продемонструвала, що цей тренд лише посилюється. Основний фокус - швидкість та безпека транзакцій.

Однією з головних новинок стали платіжні рішення з біометричною автентифікацією, які дозволяють здійснювати депозити та виводити кошти за допомогою розпізнавання обличчя або відбитка пальця. Це значно знижує ризик шахрайства та виключає можливість використання чужих платіжних даних.

Також активно розвиваються миттєві виплати через AI-алгоритми. Нові системи дозволяють автоматично перевіряти транзакції на предмет відповідності регуляторним нормам, скорочуючи час обробки заявок з кількох годин до кількох хвилин.

"Найближчим часом кіберспорт очікує бум інтерактивних рішень", - FAVBET Tech

Кіберспорт залишається одним із найдинамічніших сегментів грального ринку, і ICE 2025 підтвердила його зростаюче значення. Оператори активно впроваджують нові технології, що підвищують рівень залученості користувачів у кіберспортивному напрямі.

Зокрема, було презентовано аналітичні платформи, які збирають статистику кіберспортивних турнірів у реальному часі та формують унікальні коефіцієнти. Також активно впроваджуються стрімінгові рішення, що дозволяють гравцям робити live-прогнози безпосередньо під час перегляду матчів. У FAVBET Tech відзначають, що такий підхід формує додатковий вимір гри, урізноманітнюючи звичні прогнози та створюючи додаткову ціннісну пропозицію для користувачів

Також окремої уваги на думку команди FAVBET Tech заслуговує гейміфікація, яка додає інтерактивні елементи - квести, бонуси за серії виграшів та персоналізовані місії, що перетворюють процес гри на пригоду.

Перспективи українського грального ринку - погляд FAVBET Tech

За словами Артема Скрипника, представленість українських компаній на ІСЕ зростає з кожним роком, однак досі залишається достатньо скромною за світовими стандартами.

"Україна має технології, має таланти, але водночас має війну, яка значно обмежує можливості українських компаній. Втім, навіть це не заважає нашим бізнесам щороку презентувати інновації та укладати партнерства зі світовими лідерами індустрії. Впевнений, що з часом роль України на світовому ринку iGaming тільки зростатиме", - каже СЕО.

Для FAVBET Tech участь в ICE 2025 стала можливістю не лише побачити глобальні тренди в сфері ліцензійних розваг, а й підтвердити правильність власного технологічного курсу та переконатись, що Україна цілком здатна конкурувати на міжнародному ринку.

Вже кілька років FAVBET Tech активно працює над впровадженням AI-алгоритмів у персоналізацію ігрового досвіду та розвиває інструменти відповідальної гри. Сьогодні компанія входить до числа найбільших платників податків серед резидентів Дія.City, активно підтримує розвиток українського ІТ, інвестує в оборонні технології та навчає нові покоління українських розробників.