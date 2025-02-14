В Favbet Tech рассказали об инсайтах с ICE Barcelona 2025

ІСЕ - это крупнейшее мировое событие в области iGaming, которое ежегодно объединяет сотни топ-менеджеров, разработчиков и технологических лидеров индустрии. В 2025 году выставка впервые после 11 лет вернулась из Лондона в Барселону, установив сразу несколько рекордов по количеству участников и посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Favbet Tech.

Команда FAVBET Tech посетила все три дня ICE Barcelona 2025 20-22 января, чтобы подготовить уже традиционный обзор самых интересных трендов и инноваций.

AI и машинное обучение: Данные, которые превращаются в опыт

Искусственный интеллект давно используется в сфере игорного бизнеса, но в 2025 году его возможности значительно расширились. Если раньше AI применялся преимущественно для управления рисками и борьбы с мошенничеством, то теперь он становится ключевым инструментом персонализации пользовательского опыта.

На ICE 2025 были представлены решения, которые позволяют операторам анализировать поведение игроков в реальном времени и предлагать им не просто коэффициенты, а целостные сценарии игры. Например, нейросети могут адаптировать интерфейс платформы под предпочтения пользователя, предлагая ему те функции, которые наиболее соответствуют его стилю игры.

Компании также представили AI-аналитику для live-форматов, которая использует огромные массивы спортивных данных, чтобы прогнозировать изменения коэффициентов и моделировать наиболее вероятные сценарии матчей. То есть теперь операторы могут предлагать динамические линии и создавать уникальный игровой опыт для игроков в реальном времени.

Влияние Web3 и блокчейна: Прозрачность превыше всего

Еще один яркий тренд ICE 2025 - блокчейн-решения для повышения прозрачности игры. Если еще в прошлом году эту технологию просто считали перспективной, то сегодня она уже работает во многих реальных продуктах.

Одним из самых обсуждаемых нововведений стали децентрализованные платформы, которые работают непосредственно между игроком и оператором без посредников. Это обеспечивает мгновенное проведение платежей, минимизирует комиссии и повышает доверие пользователей к результатам.

Кроме того, компании представили NFT-программы лояльности, которые позволяют пользователям получать уникальные цифровые активы за свою активность на платформе. Например, VIP-игроки могут владеть NFT-аватарами, открывающими доступ к эксклюзивным турнирам или бонусам.

Ответственная игра: Технологии на стороне игроков

С каждым годом вопрос ответственной становится все более актуальным не только в Украине, но и во всем мире. На ICE 2025 были представлены новые решения, которые помогают операторам выявлять потенциальные риски проблемной игры еще до того, как они станут критическими.

Среди наиболее интересных технологий - AI-модели раннего выявления признаков лудомании. Они анализируют поведенческие паттерны игроков и, в случае обнаружения рисков, могут предлагать индивидуальные ограничения или напоминания о необходимости ответственного подхода к игре.

Также на выставке представили автоматизированные системы самоконтроля, которые позволяют пользователям самостоятельно устанавливать лимиты на депозиты, время игры и размер расходов, тем самым повышая уровень защиты от неконтролируемых трат.

По словам CEO Favbet Tech Артема Скрипника, эти технологии вызывают особый интерес на украинском рынке, который до сих пор находится на этапе развития и сегодня работает в условиях целого ряда регуляторных ограничений.

"Команда Favbet Tech уже сейчас работает над решениями на базе ИИ, которые позволят нам более гибко заботиться о благосостоянии пользователей наших платформ без ущерба игровому опыту", - говорит руководитель.

Игровой FinTech: Новый уровень финансовой безопасности

Игорный бизнес тесно интегрируется с финансовыми технологиями, и ICE 2025 продемонстрировала, что этот тренд только усиливается. Основной фокус - скорость и безопасность транзакций.

Одной из главных новинок стали платежные решения с биометрической аутентификацией, которые позволяют осуществлять депозиты и выводить средства с помощью распознавания лица или отпечатка пальца. Это значительно снижает риск мошенничества и исключает возможность использования чужих платежных данных.

Также активно развиваются мгновенные выплаты через AI-алгоритмы. Новые системы позволяют автоматически проверять транзакции на предмет соответствия регуляторным нормам, сокращая время обработки заявок с нескольких часов до нескольких минут.

"В ближайшее время киберспорт ожидает бум интерактивных решений", - FAVBET Tech

Киберспорт остается одним из самых динамичных сегментов игорного рынка, и ICE 2025 подтвердила его растущее значение. Операторы активно внедряют новые технологии, повышающие уровень вовлеченности пользователей в киберспортивное направление.

В частности, были представлены аналитические платформы, которые собирают статистику киберспортивных турниров в реальном времени и формируют уникальные коэффициенты. Также активно внедряются стриминговые решения, позволяющие игрокам делать live-прогнозы непосредственно во время просмотра матчей. В FAVBET Tech отмечают, что такой подход формирует дополнительное измерение игры, разнообразя привычные прогнозы и создавая дополнительное ценностное предложение для пользователей

Также отдельного внимания по мнению команды FAVBET Tech заслуживает геймификация, которая добавляет интерактивные элементы - квесты, бонусы за серии выигрышей и персонализированные миссии, превращающие процесс игры в приключение.

Перспективы украинского игорного рынка - взгляд FAVBET Tech

По словам Артема Скрипника, представленность украинских компаний на ИСЭ растет с каждым годом, однако до сих пор остается достаточно скромной по мировым стандартам.

"Украина имеет технологии, имеет таланты, но в то же время имеет войну, которая значительно ограничивает возможности украинских компаний. Впрочем, даже это не мешает нашим бизнесам ежегодно презентовать инновации и заключать партнерства с мировыми лидерами индустрии. Уверен, что со временем роль Украины на мировом рынке iGaming будет только расти", - говорит СЕО.

Для FAVBET Tech участие в ICE 2025 стало возможностью не только увидеть глобальные тренды в сфере лицензионных развлечений, но и подтвердить правильность собственного технологического курса и убедиться, что Украина вполне способна конкурировать на международном рынке.

Уже несколько лет FAVBET Tech активно работает над внедрением AI-алгоритмов в персонализацию игрового опыта и развивает инструменты ответственной игры. Сегодня компания входит в число крупнейших налогоплательщиков среди резидентов Дія.City, активно поддерживает развитие украинского ІТ, инвестирует в оборонные технологии и обучает новые поколения украинских разработчиков.