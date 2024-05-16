UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Favbet Tech пояснив підстави для бронювання 15 працівників IT-відділу

Фото: Favbet Tech пояснив підстави для бронювання 15 працівників (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Favbet Tech (ТОВ "Фавбет Тек") - це українська ІТ-компанія в складі групи FAVBET, що займається розробкою програмного забезпечення. Цього року Favbet Tech скористалась законним правом бізнесу на бронювання співробітників, критично важливих для її роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

 

Це 15 чоловік, без яких діяльність компанії фактично неможлива. Всі вони були заброньовані за загальною процедурою відповідно до вимог чинного законодавства України.

В компанії заявили, що Favbet Tech з перших днів повномасштабного вторгнення є частиною українського кібервійська, а найбільш кваліфіковані співробітники компанії сьогодні задіяні в розробці технологій для підвищення обороноздатності нашої країни.

З 2024 року компанія також є партнером інженерної школи, що навчає військовослужбовців збірці, програмуванню та обслуговуванню FPV-дронів для виконання бойових завдань.

Favbet Tech - єдина компанія групи FAVBET, співробітники якої отримали бронювання. Зважаючи на це, ми закликаємо представників медіа уникати узагальнюючих тверджень та не публікувати неперевірену інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в УкраїніДрони