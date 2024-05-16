Favbet Tech объяснил основания для бронирования 15 сотрудников IT-отдела

Это 15 человек, без которых деятельность компании практически невозможна. Все они были забронированы по общей процедуре в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

В компании заявили, что Favbet Tech с первых дней полномасштабного вторжения является частью украинских кибервойск, а наиболее квалифицированные сотрудники компании сегодня задействованы в разработке технологий для повышения обороноспособности нашей страны.

С 2024 года компания также является партнером инженерной школы, обучающей военнослужащих сборнику, программированию и обслуживанию FPV-дронов для выполнения боевых задач.

Favbet Tech – единственная компания группы FAVBET, сотрудники которой получили бронирование. Ввиду этого мы призываем представителей медиа избегать обобщающих утверждений и не публиковать непроверенную информацию.