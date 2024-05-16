Favbet Tech пояснив підстави для бронювання 15 працівників IT-відділу

Favbet Tech (ТОВ "Фавбет Тек") - це українська ІТ-компанія в складі групи FAVBET, що займається розробкою програмного забезпечення. Цього року Favbet Tech скористалась законним правом бізнесу на бронювання співробітників, критично важливих для її роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Це 15 чоловік, без яких діяльність компанії фактично неможлива. Всі вони були заброньовані за загальною процедурою відповідно до вимог чинного законодавства України.

В компанії заявили, що Favbet Tech з перших днів повномасштабного вторгнення є частиною українського кібервійська, а найбільш кваліфіковані співробітники компанії сьогодні задіяні в розробці технологій для підвищення обороноздатності нашої країни.

З 2024 року компанія також є партнером інженерної школи, що навчає військовослужбовців збірці, програмуванню та обслуговуванню FPV-дронів для виконання бойових завдань.

Favbet Tech - єдина компанія групи FAVBET, співробітники якої отримали бронювання. Зважаючи на це, ми закликаємо представників медіа уникати узагальнюючих тверджень та не публікувати неперевірену інформацію.