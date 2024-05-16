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Favbet Tech объяснил основания для бронирования 15 сотрудников IT-отдела

Четверг 16 мая 2024 16:50
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Favbet Tech объяснил основания для бронирования 15 сотрудников IT-отдела Фото: Favbet Tech объяснил основания для бронирования 15 работников (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Favbet Tech (ООО "Фавбет Тек") – это украинская ИТ-компания в составе группы FAVBET, занимающаяся разработкой программного обеспечения. В этом году Favbet Tech воспользовалась законным правом бизнеса на бронирование сотрудников, критически важных для его работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Это 15 человек, без которых деятельность компании практически невозможна. Все они были забронированы по общей процедуре в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

В компании заявили, что Favbet Tech с первых дней полномасштабного вторжения является частью украинских кибервойск, а наиболее квалифицированные сотрудники компании сегодня задействованы в разработке технологий для повышения обороноспособности нашей страны.

С 2024 года компания также является партнером инженерной школы, обучающей военнослужащих сборнику, программированию и обслуживанию FPV-дронов для выполнения боевых задач.

Favbet Tech – единственная компания группы FAVBET, сотрудники которой получили бронирование. Ввиду этого мы призываем представителей медиа избегать обобщающих утверждений и не публиковать непроверенную информацию.

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