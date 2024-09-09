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FAVBET Tech - партнер IT Ukraine GR Conference 2024

Понеділок 09 вересня 2024 18:37 promo
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FAVBET Tech - партнер IT Ukraine GR Conference 2024 Фото: FAVBET Tech - партнер IT Ukraine GR Conference 2024 (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Українська tech компанія FAVBET Tech стала партнером найбільшої галузевої конференції з ІТ-права від Асоціації "IT Ukraine". Цього року захід пройде 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Ювілейна IT Ukraine GR Conference цьогоріч не лише збирає представників держави, бізнесу, юристів, фінансистів, HR-фахівців та інших експертів для обговорення найактуальніших питань ІТ-права, але й впроваджує оновлені формати та розширює теми Government Relations.

Конференція торкнеться як стратегічних процесів в ІТ-індустрії, так і нагальних питань правової сфери. На події обговорять 5 ключових напрямків: інтеграцію України в Єдиний цифровий ринок ЄС, цифрову трансформацію, епоха ШІ, доходи й оподаткування для ІТ-бізнесу, а також огляд інвестицій та M&A в IT-бізнесі.

IT Ukraine GR Conference відбудеться одразу у двох форматах: online та offline в Києві. Спікерами події будуть лідери українського ІТ, керівники компаній, представники профільних міністерств, а також професійні юристи та фінансисти.

"IT Ukraine GR Conference - чудова платформа для обміну знаннями та досвідом між провідними фахівцями галузі. До того ж це можливість для українських ІТ-компаній налагодити менш формальний діалог з представниками влади та віднайти точки дотику між інтересами держави та потребами бізнесу. FAVBET Tech завжди з готовністю підтримує подібні ініціативи, адже вони дають важливий імпульс для розвитку ІТ", - заявив CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

FAVBET Tech - українська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг. З 2022 року є учасником та регулярним партнером заходів Асоціації "IT Association". Після початку повномасштабного вторгнення компанія підтримувала мілітарі ініціативи Мінцифри, а також брала участь у розробці ПЗ для потреб ЗСУ.

Також FAVBET tech у пʼятірці найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City". За першу половину 2024 року усі резиденти "Дія.City" направили в український бюджет понад 8,4 млрд грн - майже стільки ж, як за весь минулий рік.

У 2023 році FAVBET Tech посіла 11-ту сходинку "Рейтингу ІТ-компаній, які найбільше дбають про українців та Україну" від онлайн-видання Highload та порталу Work.ua, що об’єднав 100 провідних компаній української tech-галузі.

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