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FAVBET Team підписали Marix’а — європейського гравця з українським корінням

П'ятниця 23 серпня 2024 10:52 promo
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FAVBET Team підписали Marix’а — європейського гравця з українським корінням Фото: FAVBET Team підписали Marix (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Українська кіберспортивна організація FAVBET Team оголосила про перехід в основний ростер команди з CS2 Макса "Marix" Кугенера, який останні два місяці виступав в якості стенд-іна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Marix - це 21-річний кіберспортсмен, що вже понад 3 роки професійно грає CS2 та виступав за такі команди як OG, Genk та Entropiq. Макс народився в Україні, однак з дитинства живе в Люксембурзі.

В червні цього року Marix приєднався до літнього буткемпу FAVBET Team, ставши першим гравцем з європейським громадянством, який погодився приїхати в Україну на тренувальні збори.

Наступні два місяці Marix виступав в складі FAVBET Team в якості стенд-іна та відіграв з командою кілька турнірів. У підсумку вдалося посісти 3-4 у турнірі Project Prodigy та пройти на Elisa Invitational Fall.

"Макс швидко влився в команду та показує стабільно високий рівень гри. Тому ми раді оголосити, що шлях у FAVBET Team він продовжуватиме вже в основі. Marix не має українського громадянства, але при цьому це на 100% український гравець, який розділяє наше бачення та цінності", - кажуть у FAVBET Team.

З появою Marix’а оновлений склад FAVBET Team виглядає так: Владислав "‎bondik" Нечипорчук‎, Євген "‎j3kie" Сергачов, Олександр "Smash"‎ Турчин, Данило "‎t3ns1on" Кашура, Макс "‎Marix"‎ Кугенер, Андрій "‎guthrie" Гавриш (benched). Свій найближчий матч команда проведе 21 серпня проти Preasy в межах закритих кваліфікацій CCT Season 2 Europe Series 10.

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