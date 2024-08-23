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FAVBET Team подписали Marix'а — европейского игрока с украинскими корнями

Пятница 23 августа 2024 10:52 promo
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FAVBET Team подписали Marix'а — европейского игрока с украинскими корнями Фото: FAVBET Team подписали Marix (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Украинская киберспортивная организация FAVBET Team объявила о переходе в основной ростер команды из CS2 Макса "Marix" Кугенера , который последние два месяца выступал в качестве стенд-ина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Marix – это 21-летний киберспортсмен, который уже более 3 лет профессионально играет CS2 и выступал за такие команды как OG, Genk и Entropiq. Макс родился в Украине, но с детства живет в Люксембурге.

В июне этого года Marix присоединился к летнему буткемпу FAVBET Team, став первым игроком с европейским гражданством, согласившимся приехать в Украину на тренировочные сборы.

Следующие два месяца Marix выступал в составе FAVBET Team в качестве стенд-ина и отыграл с командой несколько турниров. В итоге удалось занять 3-4 в турнире Project Prodigy и пройти на Elisa Invitational Fall.

"Макс быстро влился в команду и показывает стабильно высокий уровень игры. Поэтому мы рады объявить, что путь в FAVBET Team он будет продолжать уже в основе. У Marix нет украинского гражданства, но при этом это на 100% украинский игрок, который разделяет наше видение и ценности", – говорят в FAVBET Team.

С появлением Marix'а обновленный состав FAVBET Team выглядит так: Владислав "bondik" Нечипорчук, Евгений "j3kie" Сергачев, Александр "Smash" Турчин, Даниил "t3ns1on" Кашура, Макс "Marix" Кугенер, Андрей "‎guthrie" Гавриш (benched). Свой ближайший матч команда проведет 21 августа против Preasy в рамках закрытых квалификаций CCT Season 2 Europe Series 10.

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