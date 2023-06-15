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FAVBET та Міністерство молоді та спорту підписали меморандум про підтримку доброчесності в спорті

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Четвер 15 червня 2023 16:52
FAVBET та Міністерство молоді та спорту підписали меморандум про підтримку доброчесності в спорті Фото: FAVBET та Міністерство молоді та спорту підписали меморандум про підтримку доброчесності в спорті (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія FAVBET та Міністерство молоді та спорту України підписали меморандум про співробітництво у межах Національної платформи доброчесності спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Спільні зусилля сторони спрямують на протидію договірним матчам та загалом корупції в українському спорті.

Згідно з текстом меморандуму, FAVBET та Мінмолодьспорту разом працюватимуть над захистом цілісності спорту та спортивної етики в Україні.

Йдеться про обмін інформацією щодо підозрілих результатів або дій під час спортивних змагань, вироблення механізмів протидії корупційним проявам, а також роботу над поліпшенням відповідного законодавства.

Також плануються заходи для спортивної спільноти - навчальні тренінги та семінари для спортсменів і тренерів, інформаційні та промокампанії для запобігання порушень доброчесності в українському спорті.

FAVBET та Міністерство молоді та спорту підписали меморандум про підтримку доброчесності в спорті

"Цим меморандумом ми відкриваємо нову, важливу сторінку у співпраці державі та приватного сектору задля очищення українського спорту від договірних матчів та інших маніпуляцій. Ми підтримуватимемо постійний контакт з Мінмолодьспорту, щоб вчасно реагувати на ризики та працювати над неприпустимістю корупції в українському спорті", - розповіли у FAVBET.

Підписання меморандуму з Мінмолодьспорту продовжує системні зусилля FAVBET із запобігання корупції у спорті.

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Міністерство молоді та спорту
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