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FAVBET и Министерство молодежи и спорта подписали меморандум о поддержке добропорядочности в спорте

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Четверг 15 июня 2023 16:52
FAVBET и Министерство молодежи и спорта подписали меморандум о поддержке добропорядочности в спорте Фото: FAVBET и Министерство молодежи и спорта подписали меморандум о поддержке добродетели в спорте (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Компания FAVBET и Министерство молодежи и спорта Украины подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Национальной платформы добропорядочности спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Совместные усилия стороны направят на противодействие договорным матчам и коррупции в украинском спорте.

Согласно тексту меморандума, FAVBET и Минмолодьспорта вместе будут работать над защитой целостности спорта и спортивной этики в Украине.

Речь идет об обмене информацией о подозрительных результатах или действиях во время спортивных соревнований, выработке механизмов противодействия коррупционным проявлениям, а также работе над улучшением соответствующего законодательства.

Также планируются мероприятия для спортивного сообщества — обучающие тренинги и семинары для спортсменов и тренеров, информационные и промокампании по предотвращению нарушений добропорядочности в украинском спорте.

FAVBET и Министерство молодежи и спорта подписали меморандум о поддержке добропорядочности в спорте

"Этим меморандумом мы открываем новую, важную страницу в сотрудничестве государства и частного сектора для очищения украинского спорта от договорных матчей и других манипуляций. Мы будем поддерживать постоянный контакт с Министерством, чтобы своевременно реагировать на риски и работать над недопустимостью коррупции в украинском спорте", — рассказали в FAVBET.

Подписание меморандума с Минмолодьспорта продолжает системные усилия FAVBET по предотвращению коррупции в спорте.

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Министерство молодежи и спорта
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