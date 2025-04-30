FAVBET став титульним спонсором ФК "Рух"

FAVBET виводить співпрацю з ФК "Рух" на новий рівень - компанія стала титульним спонсором команди. Це крок у напрямку підтримки спорту як важливого інструмента розвитку молоді, формування здорового суспільства та національної єдності.

У FAVBET наголошують, що це не просто партнерство, а ще один крок у підтримці українського спорту у найскладніші часи.



Фото: засновник ФК "Рух" Григорій Козловський та директор БК Favbet Ігор Сірук

"Надзвичайно приємно працювати з партнерами, які є близькими нам по духу, і "Рух" є саме таким партнером. В нашій співпраці важливо, що не гроші є ключовим фактором, а спільні погляди на розвиток українського футболу. В тому числі й на розвиток дитячого футболу, а таких Академій, як є у "Руху", в Україні майже немає. Приємно, що ми разом в одній команді", – зазначив директор БК Favbet Ігор Сірук.

ФК "Рух" - один із найбільш динамічних клубів України. Особливу увагу клуб приділяє розвитку власної Академії, яка вже сьогодні є однією з найпотужніших у країні, налічуючи понад 900 вихованців.



"Підтримка спорту - це наша довгострокова стратегія. Ми віримо, що саме через інвестиції в інфраструктуру, молодь і системні футбольні проєкти можна розвивати український футбол і формувати сильне, єдине суспільство. ФК "Рух" - приклад клубу, який не просто грає, а будує майбутнє. І ми раді бути частиною цього руху вперед", - зазначає Андрій Матюха, засновник групи компаній FAVBET

Партнерство між FAVBET та ФК "Рух" розраховане на тривалий термін. Сторони вже готують низку спільних проєктів, спрямованих на підтримку вболівальників, розвиток інфраструктури та популяризацію футболу серед молоді.