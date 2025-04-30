FAVBET стал титульным спонсором ФК "Рух"

FAVBET выводит сотрудничество с ФК "Рух" на новый уровень - компания стала титульным спонсором команды. Это шаг в направлении поддержки спорта как важного инструмента развития молодежи, формирования здорового общества и национального единства.

В FAVBET отмечают, что это не просто партнерство, а еще один шаг в поддержке украинского спорта в самые сложные времена.



Фото: основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и директор БК Favbet Игорь Сирук

"Очень приятно работать с партнерами, которые близки нам по духу, и "Рух" является именно таким партнером. В нашем сотрудничестве важно, что не деньги являются ключевым фактором, а общие взгляды на развитие украинского футбола. В том числе и на развитие детского футбола, а таких Академий, как у "Руха", в Украине почти нет. Приятно, что мы вместе в одной команде", - отметил директор БК Favbet Игорь Сирук.

ФК "Рух" - один из самых динамичных клубов Украины. Особое внимание клуб уделяет развитию собственной Академии, которая уже сегодня является одной из самых мощных в стране, насчитывая более 900 воспитанников.



"Поддержка спорта - это наша долгосрочная стратегия. Мы верим, что именно через инвестиции в инфраструктуру, молодежь и системные футбольные проекты можно развивать украинский футбол и формировать сильное, единое общество. ФК "Рух" - пример клуба, который не просто играет, а строит будущее. И мы рады быть частью этого движения вперед", - отмечает Андрей Матюха, основатель группы компаний FAVBET

Партнерство между FAVBET и ФК "Рух" рассчитано на длительный срок. Стороны уже готовят ряд совместных проектов, направленных на поддержку болельщиков, развитие инфраструктуры и популяризацию футбола среди молодежи.