Favbet став титульним партнером хокейного клубу "Сокіл"

Вівторок 23 вересня 2025 17:14
Favbet став титульним партнером хокейного клубу "Сокіл" Фото: хокейний клуб "Сокіл" (пресслужба)
Автор: Ілона Свиридова

Домовленість офіційно закріпили під час зустрічі керівництва клубу "Сокіл", представників компанії та тренерського штабу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Favbet.

Київський "Сокіл" - це про понад 60 років історії, перемог та відданості грі. Команда була заснована у 1963 році. З того часу на її рахунку 15 вітчизняних чемпіонських титулів, 2 Кубка України та низка досягнень міжнародного рівня.

Сьогодні головним тренером одного з найуспішніших клубів країни є Олег Шафаренко.

"Ми дуже раді, що в такий непростий час для країни та всього українського спорту отримали такого партнера, як Favbet. Ця співпраця дозволить команді з більшою впевненістю та сміливістю йти до своєї мети - Кубка України та золотих медалей Чемпіонату. Ми впевнені, що це партнерство принесе користь обом сторонам", - відзначив заступник голови ГО "Хокейний клуб Сокіл Київ" В’ячеслав Лецкан.

Favbet став титульним партнером хокейного клубу &quot;Сокіл&quot;Фото: хокейний клуб "Сокіл" (пресслужба)

У сезоні-2024/2025 "Сокіл" посів першу сходинку в чемпіонаті України за підсумками основного раунду. Однак у плей-оф зупинився за крок до фіналу.

"Для нас важливо підтримувати команди, які формують сильну українську спортивну спільноту. "Сокіл" заслуговує на нові вершини. Хочемо, щоб клуб йшов до успіхів разом із Favbet", - сказав Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Favbet будує системну підтримку українського хокею. Нове партнерство відкриває для клубу додаткові можливості. За словами директора Favbet Ігоря Сірука, компанія бачить у співпраці з командою довгострокову перспективу.

"Ми цінуємо партнерство з клубом, у якого є така багата історія та віддані фанати. Думаю, це буде корисно для всіх. Ми максимально вкладатимемося у цю співпрацю", - говорить Ігор Сірук.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

