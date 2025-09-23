ua en ru
Favbet стал титульным партнером хоккейного клуба "Сокол"

Вторник 23 сентября 2025 17:14
Favbet стал титульным партнером хоккейного клуба "Сокол" Фото: хоккейный клуб "Сокол" (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Договоренность официально закрепили во время встречи руководства клуба "Сокол", представителей компании и тренерского штаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Favbet.

Киевский "Сокол" - это более 60 лет истории, побед и преданности игре. Команда была основана в 1963 году. С тех пор на ее счету 15 отечественных чемпионских титулов, 2 Кубка Украины и ряд достижений международного уровня.

Сегодня главным тренером одного из самых успешных клубов страны является Олег Шафаренко.

"Мы очень рады, что в такое непростое время для страны и всего украинского спорта получили такого партнера, как Favbet. Это сотрудничество позволит команде с большей уверенностью и смелостью идти к своей цели - Кубка Украины и золотых медалей Чемпионата. Мы уверены, что это партнерство принесет пользу обеим сторонам", - отметил заместитель председателя ОО "Хоккейный клуб Сокол Киев" Вячеслав Лецкан.

Favbet стал титульным партнером хоккейного клуба &quot;Сокол&quot;Фото: хоккейный клуб "Сокол" (пресс-служба)

В сезоне-2024/2025 "Сокол" занял первую строчку в чемпионате Украины по итогам основного раунда. Однако в плей-офф остановился в шаге от финала.

"Для нас важно поддерживать команды, которые формируют сильное украинское спортивное сообщество. "Сокол" заслуживает новых вершин. Хотим, чтобы клуб шел к успехам вместе с Favbet", - сказал Head of Sport Marketing FAVBET Денис Якимов.

Favbet создает системную поддержку украинского хоккея. Новое партнерство открывает дополнительные возможности для клуба. По словам директора Favbet Игоря Сирука, компания видит в сотрудничестве с командой долгосрочную перспективу.

"Мы ценим партнерство с клубом, у которого есть такая богатая история и преданные фанаты. Думаю, это будет полезно для всех. Мы будем максимально вкладываться в это сотрудничество", - говорит Игорь Сирук.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "ФАВБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр 20.04.2021, изданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

