Favbet став партнером збору на два БПЛА RQ-35 Heidrun

Favbet став партнером збору коштів на закупівлю двох розвідувальних дронів. "Блискавка" та UNITED24 оголосили збір на два розвідувальних комплекси БПЛА RQ-35 Heidrun для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Ці БПЛА здатні протистояти засобам радіоелектронної боротьби та передавати зображення у режимі реального часу.

Збір коштів започаткованою соцмережами "Блискавка" та UNITED24. Мета - зібрати 11,4 млн грн.

Обличчям фандрейзингу став амбасадор UNITED24 Марк Гемілл - актор, що зіграв Люка Скайвокера в кіноепопеї "Зоряні війни". Збір проходить за підтримки Viber Україна, Аврора Мультимаркет та Favbet.

Завдяки участі Favbet створено 1000 ексклюзивних худі в стилі знаменитої франшизи, які розіграють серед усіх, хто зробить внесок від 400 гривень.

Також донат від 400 гривень дає можливість виграти один із 250 коміксів "Шлях до перемоги" від "Аврора Мультимаркет", що розповідають історії української боротьби за свободу. В основі сюжетів коміксів - особистості та події, назавжди закарбовані у серцях та пам’яті українців: привид Києва, герої з острова Зміїний, відьма з Конотопу, захисники "Азовсталі" та інші.

Для тих, хто зробить внесок від 1000 гривень, організатори підготували розіграш 10 примірників коміксу з підписом Валерія Залужного.

Благодійникам, які зроблять донат від 2000 гривень, випаде шанс отримати один із 5 унікальних постерів у стилі "Зоряних війн" із підписом Марка Гемілла.

Ілюстратор Джастін Арам зобразив на малюнку легендарний зореліт X-wing, який допоміг Люку Скайвокеру знищити імперську "Зірку смерті". У версії Арама космічний винищувач має жовто-блакитний колір та протистоїть ворожій армаді у кольорах російського прапора.