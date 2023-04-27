Favbet стал партнером сбора на два БПЛА RQ-35 Heidrun

Favbet стал партнером сбора средств на закупку двух разведывательных дронов. "Молния" и UNITED24 объявили сбор на два разведывательных комплекса БПЛА RQ-35 Heidrun для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Эти БПЛА способны противостоять радиоэлектронной борьбе и передавать изображения в режиме реального времени.

Сбор средств начатых соцсетями "Молния" и UNITED24. Цель - собрать 11,4 млн грн.

Лицом фандрайзинга стал амбассадор UNITED24 Марк Гемилл - актер, сыгравший Люка Скайвокера в киноэпопее "Звездные войны". Сбор проходит при поддержке Viber Украина, Аврора Мультимаркет и Favbet.

Благодаря участию Favbet созданы 1000 эксклюзивных худи в стиле знаменитой франшизы, которые будут разыграны среди всех, кто сделает взнос от 400 гривен.

Также донат от 400 грн дает возможность выиграть один из 250 комиксов "Шлях до перемоги" от "Аврора Мультимаркет", рассказывающих истории украинской борьбы за свободу. В основе сюжетов комиксов - личности и события, навсегда запечатленные в сердцах и памяти украинцев: призрак Киева, герои с острова Змеиный, ведьма из Конотопа, защитники "Азовстали" и другие.

Для сделавших взнос от 1000 гривен организаторы подготовили розыгрыш 10 экземпляров комикса с подписью Валерия Залужного.

Благотворителям, которые задонатят от 2000 гривен, выпадет шанс получить один из 5 уникальных постеров в стиле "Звездных войн" с подписью Марка Гемилла.

Иллюстратор Джастин Арам изобразил на рисунке легендарный звездолет X-wing, который помог Люку Скайвокеру уничтожить имперскую "Звезду смерти". В версии Арама космический истребитель окрашен в желто-голубой цвет и противостоит вражеской армаде в цветах российского флага.