Favbet став новим титульним спонсором ФК "Шахтар"

У планах Favbet та "Шахтаря" - спільні маркетингові та медійні проєкти, активна взаємодія з фанатською спільнотою та впровадження низки соціально значимих ініціатив. Серед них - розвиток дитячого спорту та відновлення спортивної інфраструктури, що постраждала внаслідок війни.

"Ми продовжуємо підтримувати український спорт в умовах ворожої агресії та прагнемо розвитку, попри всі зовнішні виклики. Співпраця між двома великими брендами має стати чимось особливим та посилити бізнес зі стовідсотковою українською ДНК. Наші команди мають значний європейський досвід, який ми повинні використовувати для розвитку громадянського суспільства, ставлення до спорту, відповідальної гри та культури вболівання", - відзначив директор із розвитку бізнесу Favbet Сергій Дзекунов.

Співпраця "Шахтаря" з Favbet відкриває ще одну захопливу главу в історії українського футболу, зазначили в компанії.

"Радо розпочинаємо трирічну співпрацю з компанією, добре відомою вболівальникам. Favbet уже багато років представлений на спортивному ринку, має за плечима величезний досвід реалізації різноманітних соціальних та благодійних проєктів, у тому числі й проєктів на підтримку ЗСУ. Впевнені, разом ми зможемо здобути великі перемоги", - сказав директор зі стратегічного розвитку й комунікацій ФК "Шахтар" Юрій Свиридов.

"Для нас це більше, ніж просто спонсорська угода. Це - партнерство двох команд, що прагнуть досягти виняткових результатів. Ми віримо, що наша активна підтримка надасть "Шахтарю" додаткової мотивації та збільшить його можливості. Це початок великої пригоди, і ми готові ділитися радістю перемоги та справжньої драйвової атмосфери з усіма прихильниками футболу", - наголосив директор зі спортивного маркетингу Favbet Денис Якимов.

Вже найближчої суботи, 29 липня, футболісти "Шахтаря" вперше вийдуть на поле у джерсі з логотипом нового партнера. У дебютному матчі цьогорічної Прем’єр-ліги "Шахтарю" протистоятиме харківський ФК "Металіст 1925".

Партнерство з ФК "Шахтар" є важливим кроком для Favbet, що продовжує системно підтримувати улюблену гру мільйонів людей навіть в умовах війни.

Сьогодні компанія співпрацює з 6 клубами елітного дивізіону та Першої ліги, а також є одним із найактивніших спонсорів українського футболу.