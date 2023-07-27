Favbet стал новым титульным спонсором ФК "Шахтер"

В планах Favbet и "Шахтера" - совместные маркетинговые и медийные проекты, активное взаимодействие с фанатским сообществом и внедрение ряда социально значимых инициатив. Среди них - развитие детского спорта и восстановление спортивной инфраструктуры, пострадавшей в результате войны.

"Мы продолжаем поддерживать украинский спорт в условиях вражеской агрессии и стремимся к развитию, несмотря на все внешние вызовы. Сотрудничество между двумя крупными брендами должно стать чем-то особенным и усилить бизнес со стопроцентной украинской ДНК. У наших команд есть значительный европейский опыт, который мы должны использовать для развития гражданского общества, отношения к спорту, ответственной игры и культуры болельщика", - сказал директор по развитию бизнеса Favbet Сергей Дзекунов.

Сотрудничество «Шахтера» с Favbet открывает еще одну захватывающую главу в истории украинского футбола, отметили в компании.

"С радостью начинаем трехгодовое сотрудничество с компанией, хорошо известной болельщикам. Favbet уже много лет представлен на спортивном рынке, у него за плечами огромный опыт реализации различных социальных и благотворительных проектов, в том числе и проектов в поддержку ВСУ. Уверены, вместе мы сможем достичь больших побед", - сказал директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов.

"Для нас это больше, чем просто спонсорское соглашение. Это - партнерство двух команд, стремящихся достичь исключительных результатов. Мы верим, что наша активная поддержка даст "Шахтеру" дополнительную мотивацию и увеличит его возможности. Это начало большого приключения, и мы готовы делиться радостью победы и настоящей драйвовой атмосферы со всеми любителями футбола", - отметил директор по спортивному маркетингу Favbet Денис Якимов.

Уже в ближайшую субботу, 29 июля, футболисты "Шахтера" впервые выйдут на поле в джерси с логотипом нового партнера. В дебютном матче нынешней Премьер-лиги "Шахтеру" будет противостоять харьковский ФК "Металлист 1925".

Партнерство с ФК "Шахтер" является важным шагом для Favbet, который продолжает системно поддерживать любимую игру миллионов людей даже в условиях войны.

Сегодня компания сотрудничает с 6 клубами элитного дивизиона и Первой лиги, а также является одним из самых активных спонсоров украинского футбола.