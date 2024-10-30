FAVBET стає титульним партнером футзальної "Екстра-ліги" та Кубку України з футзалу

"Сьогодні ми раді оголосити про розширену співпрацю з Асоціацією футзалу України. Цьогоріч наші зусилля будуть направлені на підтримку місцевих команд, популяризацію футзалу, а також розвиток фанатського ком’юніті. Готуємо багато цікавого на сезон 2024/25, тож слідкуйте за анонсами", - зазначив Head of Sport Marketing у FAVBET Денис Якимов.

Партнерську угоду між FAVBET та Асоціацією футзалу України укладено строком на 1 рік, що дозволить зберегти високу якість змагань та підтримати розвиток національного футзалу. Умови співпраці підтримали всі керівники клубів-учасників Екстра-ліги.

Нове партнерство посилює роль FAVBET як одного з найбільших спонсорів українського спорту. Окрім підтримки Асоціації футзалу України, компанія активно співпрацює з федераціями баскетболу, хокею та фехтування, підтримує низку футбольних клубів та кіберспортивну команду, спонсорує талановитих спортсменів.

У 2023 році компанія також стала партнером Національної платформи доброчесності спорту для боротьби з договірними матчами та спортивною корупцією.