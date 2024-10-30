FAVBET становится титульным партнером футзальной "Экстра-лиги" и Кубка Украины по футзалу

"Сегодня мы рады объявить о расширенном сотрудничестве с Ассоциацией футзала Украины. В этом году наши усилия будут направлены на поддержку местных команд, популяризацию футзала, а также развитие фанатского комьюнити. Готовим много интересного на сезон 2024/25, следите за анонсами", - отметил Head of Sport Marketing в FAVBET Денис Акимов.

Партнерское соглашение между FAVBET и Ассоциацией футзала Украины заключено сроком 1 год, что позволит сохранить высокое качество соревнований и поддержать развитие национального футзала. Условия сотрудничества поддержали все руководители клубов-участников Экстра-лиги.

Новое партнерство усиливает роль FAVBET как одного из самых больших спонсоров украинского спорта. Кроме поддержки Ассоциации футзала Украины компания активно сотрудничает с федерациями баскетбола, хоккея и фехтования, поддерживает ряд футбольных клубов и киберспортивную команду, спонсирует талантливых спортсменов.

В 2023 году компания стала партнером Национальной платформы добродетели спорта для борьбы с договорными матчами и спортивной коррупцией.