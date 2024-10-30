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FAVBET становится титульным партнером футзальной "Экстра-лиги" и Кубка Украины по футзалу

Фото: FAVBET становится титульным партнером футзальной "Экстра-лиги" (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Компания FAVBET поддерживает Ассоциацию футзала Украины, став титульным партнером ведущих соревнований украинского футзала. В сезоне 2024/2025 мужская "Экстра-лига" будет называться "Favbet Экстра-лига". FAVBET также будет поддерживать нынешний розыгрыш Кубка Украины по футзалу, который официально будет называться "Favbet Кубок Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня мы рады объявить о расширенном сотрудничестве с Ассоциацией футзала Украины. В этом году наши усилия будут направлены на поддержку местных команд, популяризацию футзала, а также развитие фанатского комьюнити. Готовим много интересного на сезон 2024/25, следите за анонсами", - отметил Head of Sport Marketing в FAVBET Денис Акимов.

Партнерское соглашение между FAVBET и Ассоциацией футзала Украины заключено сроком 1 год, что позволит сохранить высокое качество соревнований и поддержать развитие национального футзала. Условия сотрудничества поддержали все руководители клубов-участников Экстра-лиги.

Новое партнерство усиливает роль FAVBET как одного из самых больших спонсоров украинского спорта. Кроме поддержки Ассоциации футзала Украины компания активно сотрудничает с федерациями баскетбола, хоккея и фехтования, поддерживает ряд футбольных клубов и киберспортивную команду, спонсирует талантливых спортсменов.

В 2023 году компания стала партнером Национальной платформы добродетели спорта для борьбы с договорными матчами и спортивной коррупцией.

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