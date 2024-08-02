У FAVBET розповіли, як не стати жертвою онлайн-шахраїв

Українці все частіше стикаються з випадками провокацій, а також телефонного та онлайн-шахрайства, направлених на користувачів легальних iGaming-платформ. У зв’язку з цим, компанія FAVBET нагадує, що всі комунікації з клієнтами відбуваються в межах чинного законодавства України та виключно за допомогою офіційних каналів зв’язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
В компанії також створили пам’ятку з основними правилами щодо захисту грошей та особистих даних від махінацій.
Ось декілька важливих порад від FAVBET, які допоможуть уникнути шахрайства:
Як діють шахраї?
Якщо ви зіткнулися зі спробами шахрайства або отримали повідомлення, яке викликає сумніви, будь ласка, повідомте про це через службу підтримки на сайті FAVBET.
"Безпека - безумовний пріоритет для FAVBET. І в цьому питанні ми сприймаємо клієнтів не просто як користувачів, а як партнерів, адже саме їхні повідомлення дозволяють нам вчасно ідентифікувати та запобігати загрозам. Ця робота ведеться щодня, і ми вдячні клієнтам, які регулярно повідомляють нас про будь-які підозрілі явища чи схеми", - кажуть у FAVBET.
FAVBET - одна з найбільших iGaming-компаній України, що веде свою діяльність відповідно до чинних ліцензій КРАІЛ та постійно працює над вдосконаленням українського грального ринку з погляду добробуту гравців.
З 2023 року компанія є головним меценатом проєкту із впровадження в Україні комплексної системи із запобігання ігровій залежності, в межах якого вже відкрито "Простір життя" - перший спеціалізований центр допомоги людям з ризиком ігрової залежності, їх сім'ям та близьким.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
"ФАВБЕТ" має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
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