У FAVBET розповіли, як не стати жертвою онлайн-шахраїв

В компанії також створили пам’ятку з основними правилами щодо захисту грошей та особистих даних від махінацій.

Ось декілька важливих порад від FAVBET, які допоможуть уникнути шахрайства:

Ніколи не довіряйте незнайомцям, що обіцяють великий виграш. Співробітники FAVBET ніколи не надають прогнозів на результати спортивних матчів і не зв’язуються з клієнтами через особисті акаунти у месенджерах.

Перевіряйте інформацію. Якщо хтось називається представником FAVBET і просить вас здійснити фінансову операцію або надати особисті дані, переконайтеся, що це дійсно офіційний канал зв'язку.

Офіційні канали комунікації. Усі комунікації FAVBET проходять через офіційні канали та виключно в межах чинного законодавства. Представники компанії ніколи не просять надати конфіденційні дані або паролі через телефонні дзвінки чи месенджери.

Звертайтеся до служби підтримки. У разі підозрілих ситуацій або якщо ви стали свідками шахрайства, звертайтеся до служби підтримки FAVBET за телефоном 0 (800) 213 283, через телеграм-бот, електронну пошту або онлайн-чат на сайті favbet.ua або в офіційних додатках під Android або iOS.

Як діють шахраї?

Пишуть у месенджери та представляються партнером FAVBET, що працює з компанією за контрактом.

Пропонують заробити та обіцяють продати стовідсотково виграшний прогноз від нібито співробітника компанії.

Після того, як клієнт поповнює рахунок шахраїв, вони зникають з грошима. У деяких випадках повідомляють про виграш у десятки тисяч гривень та просять сплатити кілька тисяч податку.

Інші можливі варіанти шахрайства: запрошення до участі в акціях з неофіційних акаунтів зі схожою назвою, прохання підтвердити транзакцію, клікнувши на посилання, та інші.

Якщо ви зіткнулися зі спробами шахрайства або отримали повідомлення, яке викликає сумніви, будь ласка, повідомте про це через службу підтримки на сайті FAVBET.

"Безпека - безумовний пріоритет для FAVBET. І в цьому питанні ми сприймаємо клієнтів не просто як користувачів, а як партнерів, адже саме їхні повідомлення дозволяють нам вчасно ідентифікувати та запобігати загрозам. Ця робота ведеться щодня, і ми вдячні клієнтам, які регулярно повідомляють нас про будь-які підозрілі явища чи схеми", - кажуть у FAVBET.

FAVBET - одна з найбільших iGaming-компаній України, що веде свою діяльність відповідно до чинних ліцензій КРАІЛ та постійно працює над вдосконаленням українського грального ринку з погляду добробуту гравців.

З 2023 року компанія є головним меценатом проєкту із впровадження в Україні комплексної системи із запобігання ігровій залежності, в межах якого вже відкрито "Простір життя" - перший спеціалізований центр допомоги людям з ризиком ігрової залежності, їх сім'ям та близьким.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

"ФАВБЕТ" має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.