В FAVBET рассказали, как не стать жертвой онлайн-мошенников

Украинцы все чаще сталкиваются со случаями провокаций, а также телефонного и онлайн-мошенничества, направленных на пользователей легальных iGaming-платформ. В этой связи, компания FAVBET напоминает, что все коммуникации с клиентами проходят в рамках действующего законодательства Украины и исключительно с помощью официальных каналов связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании также создали памятку с основными правилами защиты денег и личных данных от махинаций.
Вот несколько важных советов от FAVBET, которые помогут избежать мошенничества:
Как действуют мошенники?
Если вы столкнулись с попытками мошенничества или получили сомнительные сообщения, пожалуйста, сообщите об этом через службу поддержки на сайте FAVBET.
"Безопасность - безусловный приоритет для FAVBET. И в этом вопросе мы воспринимаем клиентов не просто как пользователей, а как партнеров, ведь именно их сообщения позволяют нам вовремя идентифицировать и предотвращать угрозы. Эта работа ведется ежедневно, и мы благодарны клиентам, регулярно сообщающим нас о любых подозрительных явлениях или схемах", - говорят в FAVBET.
FAVBET - одна из крупнейших iGaming-компаний Украины, которая ведет свою деятельность в соответствии с действующими лицензиями КРАИЛ и постоянно работает над усовершенствованием украинского игорного рынка с точки зрения благосостояния игроков.
С 2023 года компания является главным меценатом проекта по внедрению в Украине комплексной системы по предотвращению игровой зависимости, в рамках которого уже открыто "Пространство жизни" - первый специализированный центр помощи людям с риском игровой зависимости, их семьям и близким.
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
"ФАВБЕТ" имеет лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
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