Favbet профінансував фільм Любомира Левицького про 3-тю ОШБр

"Favbet системно підтримує ЗСУ, забезпечує армію транспортом, дронами, високотехнологічним обладнанням. Це – наш обов’язок. І так само нашим обов’язком як українців є пам’ять про тих, хто щодня ризикує своїм життям заради нашої свободи. Фільм Любомира Левицького саме про цих людей. Тих, хто обороняв Київ, звільняв Херсон, а тепер б’є ворога на сході. Їхні імена та історії гідні того, аби їх знала вся Україна", - коментує директор з розвитку бізнесу Favbet Сергій Дзекунов.

"Ми були рекрутами" - фільм у жанрі мок’юментарі, що поєднує художній вимисел та реальні документальні кадри, зняті військовими 3-ї ОШБр під час виконання реальних бойових завдань.

У центрі сюжету - 19-річний хлопець під позивним Журналіст, який приймає рішення стати до лав ЗСУ, щоби "увірватись у вирішальну битву". Так він стає одним із рекрутів бригади та водночас - інтерв’юером, який через розмови з побратимами під час бойового виходу розкриває для глядачів особисті історії кожного з них.

Під час розмови з журналістом бійці бригади постають не просто абстрактними героями на захисті Батьківщини, а звичайними людьми зі своєю філософією, поглядами, мріями і характерами.

Для Любомира Левицького нова стрічка стане другим з початку повномасштабного вторгнення документальним фільмом. Дебютом була короткометражка "Йди за мною".

"Сьогодні мало просто зняти черговий фільм. Натомість важливо розповідати історію, яка болить кожному українцю та несе певну місію. Саме тому я і обрав жанр псевдодокументалістики з реальними фактами, що були доповнені видовищними постановочними сценами та ігровою частиною. Це новий для України жанр, який точно запам’ятають глядачі. Так само як запам’ятають історію наших героїв", - говорить режисер.