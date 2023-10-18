Favbet профинансировал фильм Любомира Левицкого о 3-й ОШБр

"Favbet системно поддерживает ВСУ, обеспечивает армию транспортом, дронами, высокотехнологическим оборудованием. Это – наша обязанность. И также нашей обязанностью как украинцев является память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради нашей свободы. Фильм Любомира Левицкого именно про этих людей. Тех, кто защищал Киев, освобождал Херсон, а теперь бьет врага на востоке. Их имена и истории достойны того, чтобы их знала вся Украина", - комментирует директор по развитию бизнеса Favbet Сергей Дзекунов.

"Мы были рекрутами" - фильм в жанре мокьюментари, объединяющем вымысел и реальные документальные кадры, снятые военными 3-й ОШБр в ходе выполнения реальных боевых задач.

В центре сюжета - 19-летний парень с позывным Журналист, который принимает решение вступить в ряды ВСУ, чтобы "ворваться в решающую битву". Так он становится одним из рекрутов бригады и в то же время - интервьюером, которые через разговоры с побратимами во время боевого выхода раскрывает для зрителей личные истории каждого из них.

Во время разговора с журналистом бойцы бригады предстают не просто абстрактными героями в защите Родины, а обычными людьми со своей философией, взглядами, мечтами и характерами.

Для Любомира Левицкого новая картина станет вторым с начала полномасштабного вторжения документальным фильмом. Дебютом была короткометражка "Йди за мною".

"Сегодня мало просто снять очередной фильм. Важно рассказывать историю, которая болезненна для каждого украинца и несет определенную миссию. Именно поэтому я выбрал жанр псевдодокументалистики с реальными фактами, дополненными зрелищными постановочными сценами и игровой частью. Это новый для Украины жанр, который точно запомнят зрители. Так же, как запомнят историю наших героев", - говорит режиссер.