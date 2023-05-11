ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Favbet придбав для Збройних сил України 7 тепловізорів у рамках проекту "Кіберпанк 2023"

Новость на русском →
Четвер 11 травня 2023 09:51 promo
Favbet придбав для Збройних сил України 7 тепловізорів у рамках проекту "Кіберпанк 2023" Фото: Favbet придбав для Збройних сил України 7 тепловізорів у рамках проекту "Кіберпанк 2023" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Favbet придбав для Збройних сил України 7 тепловізорів у рамках проекту "Кіберпанк 2023".

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Перший етап цього проекту мав символічну назву "Той, що бачить у темряві".

Наразі розпочався другий етап - "Згори видно все". Він передбачає закупівлю для розвідників та артилеристів дронів, які допоможуть Збройним силам виявляти ворожі позиції і коригувати вогонь.

Як повідомлялось, компанія Favbet переосмислила сюжет популярної гри студії CD Projekt Red, створивши світ кіберпанку з українськими реаліями. Головна мета проекту - підтримка українських воїнів.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами, та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за №433.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
"Нам потрібно трохи часу". Зеленський розповів, чому Україна не поспішає з наступом
"Нам потрібно трохи часу". Зеленський розповів, чому Україна не поспішає з наступом
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії