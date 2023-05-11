ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Favbet приобрел для Вооруженных сил Украины 7 тепловизоров в рамках проекта "Киберпанк 2023"

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 09:51 promo
Favbet приобрел для Вооруженных сил Украины 7 тепловизоров в рамках проекта "Киберпанк 2023" Фото: Favbet приобрел для Вооруженных сил Украины 7 тепловизоров в рамках проекта "Киберпанк 2023" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Favbet приобрел для Вооруженных сил Украины 7 тепловизоров в рамках проекта "Киберпанк 2023".

Об этом говорится в сообщении компании.

Первый этап этого проекта символически назывался "Той, що бачить у темряві".

Сейчас начался второй этап - "Згори видно все". Он предусматривает закупку для разведчиков и артиллеристов дронов, которые помогут Вооруженным Силам выявлять вражеские позиции и корректировать огонь.

Как сообщалось, компания Favbet переосмыслила сюжет популярной игры студии CD Projekt Red, создав мир киберпанка с украинскими реалиями. Главная цель проекта - поддержка украинских воинов.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями, и Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выдана ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года №433.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Прикрываются "эвакуацией". Россияне усилили мародерство на оккупированном юге
Прикрываются "эвакуацией". Россияне усилили мародерство на оккупированном юге
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи