В Favbet повідомили, що санкції проти компанії не застосовані

Компанія Favbet закликала не розповсюджувати неправдиву інформацію щодо санкцій проти компанії. Favbet немає в санкційних списках, оскільки працює виключно на території України та у низці країн Європейського Союзу - Хорватії, Румунії та на Мальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

"Важливо! Компанія Favbet як провідний оператор ринку працює в Україні легально, за діючими українськими ліцензіями. Жодних санкцій на групу компаній Favbet не накладено. Хвиля чорного піару про компанію Favbet, яку підхопили деякі українські ЗМІ, є спланованою та порушує всі стандарти журналістики", - заявили в компанії.

Представники компанії просять ЗМІ дотримуватися стандартів журналістики, детально вивчати першоджерело та не розповсюджувати фейки щодо Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation, 95% проектів якого сьогодні переорієнтовані на допомогу країні, переселенцям та ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні в Україні запроваджено санкції проти низки російських букмекерських компаній та лотерей терміном на 50 років.

Указ №145/2023 про рішення РНБО від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" набуває чинності з дати публікації.

Ознайомитися з указом президента України можна тут.