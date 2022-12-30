ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Favbet перерахував до бюджету ще 117 млн гривень

Новость на русском →
П'ятниця 30 грудня 2022 09:47
Favbet перерахував до бюджету ще 117 млн гривень Фото: Favbet перерахував до бюджету ще 117 млн гривень (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Букмекерська компанія "Фавбет" сплатила ще 117 млн гривень ліцензійних платежів до державного бюджету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Нинішня ситуація в економіці вимагає консолідації всіх українських бізнесів, незалежно від галузі. Це передбачає спільну роботу в гуманітарній площині, підтримку армії, а головне - наповнення бюджету шляхом прозорої діяльності та своєчасної сплати податків. Як відповідальна компанія та один із лідерів ринку, Favbet у Цього року не лише здійснює регулярні ліцензійні платежі, а й збільшує обсяги ліцензованої діяльності, щоб підтримувати національну економіку під час війни та наближати нашу перемогу", - коментує один із директорів компанії Favbet Михайло Приходько.

Також у жовтні цього року компанія сплатила 23,4 млн грн за продовження ще однієї з ліцензій.

Кошти від оплати ліцензій у сфері азартних ігор надходять до державного та місцевих бюджетів, а також через спеціальний держфонд спрямовуються на підтримку медицини, культури, освіти та інших суспільно важливих напрямків, які часто відчувають брак фінансування, особливо в умовах війни.

Нагадаємо, Favbet - міжнародна компанія, заснована 1999 року в Україні. Працює за міжнародними та регіональними ліцензіями в Україні, Хорватії та Румунії.

Понад 20 років компанія займається розвитком професійного та аматорського спорту в Україні, реалізує благодійні ініціативи через благодійний фонд Favbet Foundation, який з 24 лютого зосереджений на підтримці та забезпеченні ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки бизнес
NEWS
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок