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Favbet передав 5 млн грн UNITED24 та долучився до ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Фото: Favbet передав 5 млн грн UNITED24 та долучився до ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія Favbet спрямувала 5 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС, підтримавши збір "Допоможемо рятувальникам" офіційної фандрейзингової платформи UNITED24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Благодійний фонд Favbet Foundation також допоміг привезти до Херсонської області гуманітарну допомогу.

"Коли почули про трагедію, зрозуміли - треба негайно їхати. Швидко організували все необхідне та вже наступного дня командою працівників фонду разом із нашими друзями-партнерами вирушили до Херсона", - розповідає член наглядової ради фонду Сергій Ковальчук.

Допомогу везли двома бусами. Всередині розмістили більше ніж три тонни питної води та тонну медичних засобів для одного з найбільших лікувальних закладів Херсонщини - КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С.Лучанського".

Зараз команда фонду готує наступний пакет допомоги для подолання наслідків трагедії.

"Херсонці опинилися у страшній ситуації. І задача кожного українця сьогодні - показати, що ми не залишаємо їх наодинці з лихом, а гуртуємось для допомоги та підтримки. Favbet Foundation продовжуватиме гуманітарну діяльність у регіоні, допоки ситуація хоча б трохи не стабілізується", - додає Ковальчук.

Команда Favbet Foundation займається гуманітарною діяльністю та надає підтримку українській армії з перших днів повномасштабного вторгнення. Фонд передавав гумдопомогу у прифронтові регіони, сприяв евакуації жителів з окупованих територій, а також відкрив Центр адаптації для українських переселенців у Хорватії.

За півтора року великої війни за підтримки Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 120 автівок та 65 сучасних дронів, а загальна сума допомоги армії склала понад 65 млн грн.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС, що призвело до руйнування греблі. Внаслідок інциденту в Херсонській та Миколаївській областях почалися затоплення.

Відомо, що через дії окупантів є загиблі серед мирного населення. Росіяни цинічно намагалися звинуватити Україну у підриві Каховської ГЕС, але їхні вкиди спростували.

Більш детально про наслідки підриву можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Гуманітарна допомогаКаховська ГЕС