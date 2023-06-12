Favbet передал 5 млн грн UNITED24 и присоединился к ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС

Благотворительный фонд Favbet Foundation также помог привезти в Херсонскую область гуманитарную помощь.

"Когда услышали о трагедии, поняли – нужно немедленно ехать. Быстро организовали все необходимое и уже на следующий день командой сотрудников фонда вместе с нашими друзьями-партнерами выехали в Херсон", - рассказывает член наблюдательного совета фонда Сергей Ковальчук.

Помощь везли двумя бусами. Внутри разместили более трех тонн питьевой воды и тонну медицинских средств для одного из крупнейших лечебных заведений Херсонщины - КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А.С.Лучанского".

Сейчас команда фонда готовит следующий пакет помощи по преодолению последствий трагедии.

"Херсонцы оказались в страшной ситуации. И задача каждого украинца сегодня – показать, что мы не оставляем их в беде, а объединяемся для помощи и поддержки. Favbet Foundation будет продолжать гуманитарную деятельность в регионе до тех пор, пока ситуация хотя мы немного не стабилизируется", - добавляет Ковальчук.

Команда Favbet Foundation занимается гуманитарной деятельностью и оказывает поддержку украинской армии с первых дней полномасштабного вторжения. Фонд передавал гумдопомощь в прифронтовые регионы, способствовал эвакуации жителей с оккупированных территорий, а также открыл Центр адаптации для украинских переселенцев в Хорватии.

За полтора года войны при поддержке Favbet Foundation ВСУ получили более 120 автомобилей и 65 современных дронов, а общая сумма помощи армии составила более 65 млн грн.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, что привело к разрушению плотины. В результате инцидента в Херсонской и Николаевской областях начались затопления.

Известно, что из-за действий оккупантов погибли среди мирного населения. Россияне цинично пытались обвинить Украину в подрыве Каховской ГЭС, но их вбросы опровергли.

Более подробно о последствиях подрыва можете узнать в материале РБК-Украина.

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