Favbet направил на помощь украинской армии более 30 млн грн

В частсности, на закупку авто, тепловизоров, дронов, амуниции и строительных материалов направлено более 25 млн. Часть проектов на сегодня находятся в процессе реализации. Напрямую на благотворительность перечислено 4,7 млн грн, в том числе это поддержка проектов United24, фонда "Повернись живим". Ежемесячно 100 тыс. грн фонд направляет на поддержку и реабилитацию украинских воинов.

"Мы верим, что сегодня каждый должен делать все для приближения победы. Мы каждый день контактируем с военными в различных регионах и стараемся максимально удовлетворять их запросы в это непростое время", - отметил основатель Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Сейчас 95% его проектов ориентированы на помощь стране и армии.

На нужды Вооруженных мил Украины компанией и фондом уже передано более 6,5 тонн топлива, предоставлена помощь для покупки трех машин "скорой" помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные.

Также фонд помог профинансировать эвакуацию 537 жителей оккупированной части Херсонской области. Люди смогли покинуть оккупированные территории и через Запорожье выехать в безопасные регионы. Большинство граждан размещены в Черновицкой области.