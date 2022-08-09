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Favbet направил на помощь украинской армии более 30 млн грн

Фото: Favbet направил на помощь украинской армии более 30 млн грн  (прес-служба)
Автор: Илона Свиридова

С начала полномасштабной войны в Украине компания Favbet напрямую и при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation направила на помощь Вооруженным силам Украины, сотрудникам и мирным жителям порядка 30 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В частсности, на закупку авто, тепловизоров, дронов, амуниции и строительных материалов направлено более 25 млн. Часть проектов на сегодня находятся в процессе реализации. Напрямую на благотворительность перечислено 4,7 млн грн, в том числе это поддержка проектов United24, фонда "Повернись живим". Ежемесячно 100 тыс. грн фонд направляет на поддержку и реабилитацию украинских воинов.

"Мы верим, что сегодня каждый должен делать все для приближения победы. Мы каждый день контактируем с военными в различных регионах и стараемся максимально удовлетворять их запросы в это непростое время", - отметил основатель Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Сейчас 95% его проектов ориентированы на помощь стране и армии.

На нужды Вооруженных мил Украины компанией и фондом уже передано более 6,5 тонн топлива, предоставлена помощь для покупки трех машин "скорой" помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные.

Также фонд помог профинансировать эвакуацию 537 жителей оккупированной части Херсонской области. Люди смогли покинуть оккупированные территории и через Запорожье выехать в безопасные регионы. Большинство граждан размещены в Черновицкой области.

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