Favbet направив на допомогу українській армії понад 30 млн грн

Зокрема, на закупівлю авто, тепловізорів, дронів, амуніції та будівельних матеріалів направлено понад 25 млн. Частина проектів на сьогодні знаходяться в процесі реалізації. Безпосередньо на благодійність перераховано 4,7 млн грн, у тому числі це підтримка проектів United24, фонду "Повернись живим". Щомісяця 100 тис. грн фонд спрямовує на підтримку та реабілітацію українських воїнів.

"Ми віримо, що сьогодні кожен має робити все для наближення перемоги. Ми щодня контактуємо з військовими у різних регіонах і стараємося максимально задовольняти їх запити в цей непростий час", - відзначив засновник Favbet Foundation Андрій Матюха.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

На потреби Збройних сил України компанією та Фондом вже передано понад 6,5 тонн палива, надано допомогу для закупівлі трьох машин "швидкої" допомоги для миколаївських медиків та восьми автомобілів, два з яких броньовані.

Також фонд допоміг профінансувати евакуацію 537 жителів окупованої частини Херсонської області. Люди змогли покинути окуповані території і через Запоріжжя виїхати в безпечні регіони. Більшість громадян розміщені в Чернівецькій області.