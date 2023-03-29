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Favbet Foundation запустив масштабний проект з опанування IT-навичок для дітей

Фото: понад 300 дітей безкоштовно опанують навички IT завдяки проєкту Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд Favbet Foundation запустив масштабний проект IT-освіти для дітей внутрішньо переміщених осіб та українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

До безкоштовного курсу Python долучились вже понад 300 учнів, які проходять навчання у 14 онлайн- та 12 офлайн-групах.

Третина з них - діти внутрішньо переміщених осіб та українських військовослужбовців.

Освітній курс надасть українським підліткам можливість формувати своє майбутнє в перспективній сфері навіть в умовах воєнного часу.

"Окрім цінних знань, нова освітня програма дасть учням можливість познайомитись з однолітками з такими ж інтересами, навчитись працювати в команді, надихнутись на саморозвиток та хоча б на певний час позбутись впливу війни, яка так сильно змінила їхню повсякденність", - йдеться в повідомленні фонду.

Програма ініційована і на 100% профінансована Favbet Foundation. Code Club Україна був вибраний партнером завдяки його експертизі та надійності.

IT-програма від Favbet Foundation та Code Club Україна розрахована на дітей 12-15 років та була розроблена досвідченими IT-фахівцями з провідних українських компаній. В основі навчання - курс Python, найпопулярнішої мови програмування, яка створює чудовий фундамент для подальшого розвитку в IT.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований компанією Favbet у 2020 році, щоб систематизувати та розширити свою благодійну діяльність. Метою фонду стало створення сприятливого середовища для спортивного і щасливого майбутнього країни. З початку повномасштабного вторгнення більшість проєктів фонду переорієнтовані на допомогу армії.

За сприяння фонду ЗСУ та інші сили оборони регулярно отримують автівки, технічні засоби, дрони, амуніцію і решту необхідного на передовій.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

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