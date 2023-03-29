Favbet Foundation запустил масштабный проект по овладению IT-навыками для детей

К бесплатному курсу Python присоединились более 300 учеников, которые проходят обучение в 14 онлайн- и 12 оффлайн-группах.

Треть из них - дети внутренне перемещенных лиц и украинских военнослужащих.

Образовательный курс предоставит украинским подросткам возможность формировать свое будущее в перспективной сфере даже в условиях военного времени.

"Помимо ценных знаний, новая образовательная программа даст учащимся возможность познакомиться со сверстниками с такими же интересами, научиться работать в команде, вдохновиться на саморазвитие и хотя бы на время избавиться от влияния войны, которая так сильно изменила их повседневность", - говорится в сообщении фонда.

Программа инициирована и на 100% профинансирована Favbet Foundation. Code Club Украина был выбран партнером благодаря его экспертизе и надежности.

IT-программа Favbet Foundation и Code Club Украина рассчитана на детей 12-15 лет и была разработана опытными IT-специалистами из ведущих украинских компаний. В основе обучения – курс Python, самого популярного языка программирования, который создает отличный фундамент для дальнейшего развития в IT.

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный компанией Favbet в 2020 году, чтобы систематизировать и расширить свою благотворительную деятельность. Целью фонда явилось создание благоприятной среды для спортивного и счастливого будущего страны. С начала полномасштабного вторжения большинство проектов фонда переориентированы на помощь армии.

При содействии фонда ВСУ и другие силы обороны регулярно получают автомобили, технические средства, дроны, амуницию и все необходимое на передовой.

Всего с начала полномасштабного вторжения помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн. грн.