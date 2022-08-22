Favbet Foundation приобрел комплект радиотехнического оборудования для ВСУ

Также фонд дополнительно передал специальные антенны-пауки, улучшающие связь и нивелирующие влияние рельефа местности на передачу данных.

"Искренне вас благодарю от имени нашего комбата и от батальона в целом. Вы реально закрываете нашу топ-проблему", - говорит военнослужащий Дмитрий, чье подразделение получило оборудование.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Сейчас 95% проектов ориентировано на помощь стране и армии.

Всего компания Favbet и фонд Favbet Foundation помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.