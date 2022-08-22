Favbet Foundation придбав комплект радіотехнічного обладнання для ЗСУ

Також фонд додатково передав спеціальні антени-павуки, що покращують зв’язок і нівелюють вплив рельєфу місцевості на передачу даних.

"Щиро вам дякую від імені нашого комбата і від батальйону в цілому. Ви реально закриваєте нашу топ-проблему", - говорить військовослужбовець Дмитро, чий підрозділ отримав обладнання.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.