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Favbet Foundation придбав комплект радіотехнічного обладнання для ЗСУ

Фото: Favbet Foundation придбав комплект радіотехнічного обладнання для ЗСУ (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Favbet Foundation придбав і передав для потреб Збройних сил України комплект радіотехнічного обладнання для підвищення надійності зв’язку між підрозділами на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Також фонд додатково передав спеціальні антени-павуки, що покращують зв’язок і нівелюють вплив рельєфу місцевості на передачу даних.

"Щиро вам дякую від імені нашого комбата і від батальйону в цілому. Ви реально закриваєте нашу топ-проблему", - говорить військовослужбовець Дмитро, чий підрозділ отримав обладнання.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

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