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Favbet Foundation помог эвакуировать жителей из оккупированных территорий Херсонской области

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Понедельник 01 августа 2022 13:46
Favbet Foundation помог эвакуировать жителей из оккупированных территорий Херсонской области Фото: Favbet Foundation помог эвакуировать жителей из оккупированных территорий (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Фонд Favbet Foundation способствовал эвакуации более полутысячи жителей временно оккупированных территорий Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Фонд помог профинансировать эвакуацию 537 жителей оккупированной части Херсонской области.

Люди смогли покинуть оккупированные территории и через Запорожье выехать в безопасные регионы. Большинство граждан размещены в Черновицкой области.

Favbet Foundation среди прочего обеспечивает эвакуационные автобусы топливом.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Ежемесячно с октября 2021 года Фонд перечисляет 100 тыс. гривен для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.

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