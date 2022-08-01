Favbet Foundation помог эвакуировать жителей из оккупированных территорий Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Фонд помог профинансировать эвакуацию 537 жителей оккупированной части Херсонской области.

Люди смогли покинуть оккупированные территории и через Запорожье выехать в безопасные регионы. Большинство граждан размещены в Черновицкой области.

Favbet Foundation среди прочего обеспечивает эвакуационные автобусы топливом.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Ежемесячно с октября 2021 года Фонд перечисляет 100 тыс. гривен для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.