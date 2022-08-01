ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Favbet Foundation допоміг евакуювати жителів з окупованих територій Херсонської області

Новость на русском →
Понеділок 01 серпня 2022 13:46
Favbet Foundation допоміг евакуювати жителів з окупованих територій Херсонської області Фото: Favbet Foundation допоміг евакуювати жителів з окупованих територій (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Favbet Foundation сприяв евакуації понад півтисячі жителів тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Фонд допоміг профінансувати евакуацію 537 жителів окупованої частини Херсонської області.

Люди змогли покинути окуповані території й через Запоріжжя виїхати в безпечні регіони. Більшість громадян розміщені в Чернівецькій області.

Favbet Foundation серед іншого забезпечує евакуаційні автобуси паливом.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, зараз 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перераховує 100 тисяч грн для реабілітації українських воїнів, які постраждали в зоні АТО та ООС.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація
NEWS
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
DAILY
Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни