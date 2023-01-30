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Favbet Foundation переміг у номінації благодійних фондів проекту "Відповідальна країна"

Фото: Favbet Foundation переміг у номінації благодійних фондів проекту "Відповідальна країна" (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Favbet Foundation переміг у номінації "Власні проекти благодійних фондів" загальнонаціонального проекту "Відповідальна країна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.

До ренкінгу потрапили 80 проектів, у тому числі найбільших приватних компаній країни - SCM, Kernel, "Нова пошта", ОККО, SOCAR, "Епіцентр".

"Favbet та Favbet Foundation розробили логістичні маршрути для 100 тонн гумдопомоги, самостійно перевезли 10 тонн з Хорватії до України, сприяли евакуації з прифронтових зон, відкрили Центр адаптації для українців у Загребі. Тут є мовні курси, дитяча освітня програма, юридична та психологічна допомога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

У 2022 році фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ 60 авто, 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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