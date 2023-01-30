RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Favbet Foundation победил в номинации благотворительных фондов проекта "Ответственная страна"

Фото: Favbet Foundation победил в номинации благотворительных фондов проекта "Ответственная страна" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Favbet Foundation победил в номинации "Собственные проекты благотворительных фондов" общенационального проекта "Ответственная страна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.

В рэнкинг попали 80 проектов, в том числе крупнейших частных компаний страны - SCM, Kernel, "Новая почта", ОККО, SOCAR, "Эпицентр".

"Favbet и Favbet Foundation разработали логистические маршруты для 100 тонн гумпомощи, самостоятельно перевезли 10 тонн из Хорватии в Украину, содействовали эвакуации из прифронтовых зон, открыли Центр адаптации для украинцев в Загребе. Здесь есть языковые курсы, детская образовательная программа, юридическая и психологическая помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

В 2022 году фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 60 авто, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

С начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

Читайте РБК-Украина в Google News
техноВооруженные силы Украины