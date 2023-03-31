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Favbet Foundation передав зв’язківцям ЗСУ позашляховик Mitsubishi L-200

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П'ятниця 31 березня 2023 12:45
Favbet Foundation передав зв’язківцям ЗСУ позашляховик Mitsubishi L-200 Фото: Favbet Foundation передав зв’язківцям ЗСУ позашляховик Mitsubishi L-200 (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одній із військових частин військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ позашляховик Mitsubishi L-200

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представників фонду.

Автівка допомагатиме зв’язківцям налагоджувати управління між підрозділами для більш ефективної боротьби з ворогом на різних ділянках фронту відповідно до поставлених завдань.

"Надійний зв’язок є однією з важливих передумов для успішного знищення ворога", - наголосили представники фонду.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 90 авто, більш ніж 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

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