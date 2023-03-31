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Favbet Foundation передал связистам ВСУ внедорожник Mitsubishi L-200

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Пятница 31 марта 2023 12:45
Favbet Foundation передал связистам ВСУ внедорожник Mitsubishi L-200 Фото: Favbet Foundation передал связистам ВСУ внедорожник Mitsubishi L-200 (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одной из воинских частей войск связи и кибербезопасности ВСУ внедорожник Mitsubishi L-200

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей фонда.

Автомобиль будет помогать связистам настраивать управление между подразделениями для более эффективной борьбы с врагом на разных участках фронта в соответствии с поставленными задачами.

"Надежная связь является одним из важных условий для успешного уничтожения врага", - отметили представители фонда.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 90 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В общем с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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