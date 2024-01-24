Favbet Foundation передав ЗСУ на Східний напрямок два мікроавтобуси та позашляховик

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Транспортні засоби успішно допомагають виконувати логістичні завдання безпосередньо в зоні бойових дій на сході України.

Всього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів. Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation склала 210 млн грн.